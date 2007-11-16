Реставрированный музей ”Золотые ворота” посетят первые лица страны

Предварительная дата открытия музея «Золотые Ворота» в Киеве – 23 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя со ссылкой на министра регионального развития и строительства Владимира ЯЦУБУ.

Он отметил, что 15 ноября на сессии Киевсовета депутаты приняли решение о передаче заповеднику «София Киевская» земельного участка 0,16 га, на котором расположен музей «Золотые ворота», для его эксплуатации.

Планируется, что в день открытия музея его посетят первые лица страны.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства и Национальный заповедник «София Киевская» обратились с просьбой о меценатской финансовой помощи для создания музейной экспозиции в комплексе «Золотые Ворота».

Гендиректор заповедника Неля КУКОВАЛЬСКАЯ сообщила, что на обустройство музея понадобится 160 тыс. грн, а для создания экспозиции - еще около 500-600 тыс. грн.

Н.КУКОВАЛЬСКАЯ отметила, что уже сформирована концепция будущего музея, в котором будут представлены макеты, образцы орудий и оружие, использовавшиеся при обороне Киева, аутентичные остатки строительных материалов, ремесленнические изделия тех времен, одежда воинов и князей и даже чан со смолой. На лазерной панели будут демонстрироваться фильмы для детей и взрослых.

Ориентировочная стоимость реставрации музея «Золотые ворота» в Киеве составляет 6 млн. грн.

В этом году на реставрацию объекта из городского бюджета «Софии Киевской» уже перечислено 2 млн. грн. А всего в этом году на реставрацию музея Кабмин выделил 4 млн. 153 тыс. грн.

После реконструкции вход в музей будет платным.

Музей был закрыт на реставрацию с 2002 года.