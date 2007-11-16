Christie`s продал самый крупный красный бриллиант (фото)

Редкий бриллиант красного цвета весом 2,26 карата ушел с молотка на торгах Christie`s в Женеве за 2,7 миллиона долларов. Этот драгоценный камень - крупнейший красный бриллиант из когда-либо выставлявшихся на аукционы, отмечает Bloomberg. Стоимость одного карата составила 1,18 миллиона долларов. Предыдущий рекорд в этой категории держался с 1987 года.

Проданный на Christie`s камень найден, по-видимому, недавно и, вероятнее всего, в Австралии.

Накануне дом Sotheby`s продал исключительно чистый и крупный (84,37 карата) бриллиант за 16,2 миллиона. Абсолютный рекорд на рынке драгоценностей держится с 1995 года, когда камень "Звезда сезона" ушел с молотка за 16,5 миллиона.

Лента.ру