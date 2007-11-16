Christie`s продал самый крупный красный бриллиант (фото)
10:47, 16 ноября 2007Общество
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Стоимость одного карата - $1,18 миллиона
|Фото АР
Проданный на Christie`s камень найден, по-видимому, недавно и, вероятнее всего, в Австралии.
Накануне дом Sotheby`s продал исключительно чистый и крупный (84,37 карата) бриллиант за 16,2 миллиона. Абсолютный рекорд на рынке драгоценностей держится с 1995 года, когда камень "Звезда сезона" ушел с молотка за 16,5 миллиона.
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