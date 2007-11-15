Редчайший бриллиант продан за 16,2 миллиона долларов (фото)

Редчайший бриллиант весом в 84,37 карата продан в четверг на аукционе Sotheby`s в Женеве за 16,2 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Он стал вторым самым дорогим в мире драгоценным камнем, когда-либо выставляемым на торги. Каждый карат этого камня обошелся покупателю в 191 тысячу 980 долларов, что является абсолютным рекордом для бесцветных бриллиантов.

Рекорд цены карата для драгоценных камней в целом - 1,3 миллиона долларов - принадлежит голубому бриллианту, проданному также на Sotheby`s в начале октября 2007 года. А самым дорогим камнем в мире считается "Звезда сезона" в 100,1 карата, проданная в 1995 году за 16,5 миллиона долларов.

Покупателем драгоценности стал один из основателей компании по производству модной одежды Guess? Inc. - Джордж Марчиано (Georges Marciano). Он уже объявил, что назвал бриллиант, ранее не имевший собственного имени, "Хлоя" - в честь своей 12-летней дочери.

Лента.ру