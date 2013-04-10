В Луганской области директора ЖЭКа поймали на взятке

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, женщина вымогала 15 тыс. гривен взятки за оказание содействия в вопросе передачи в собственность без проведения конкурса части нежилого комплекса. Чиновница была задержана вчера, 9 апреля, в момент получения части денег – 5 тыс. гривен. Денежные средства, полученные в качестве взятки, изъяты сотрудниками милиции.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Директор ЖЭКа оповещена о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ведется досудебное расследование.