Украинцы считают себя более моральными, чем россияне (опрос)

Украинцы считают, что их моральные стандарты выше, чем у россиян, но ниже чем у европейцев.

Об этом УНИАН сообщил эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА со ссылкой на результаты очередного всеукраинского социологического исследования «Моральность украинского общества», проведенного Институтом в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора».

По словам В.ЗАСТАВЫ, две трети украинцев считают, что моральные стандарты Украины уступают европейским. Чуть больше половины респондентов полагают, что украинские стандарты уступают стандартам граждан США, а 47,3% - Польши. При этом половина украинцев уверена, что моральные устои россиян либо не отличаются от украинских, либо уступают им.

В.ЗАСТАВА отметил, что такие высокие оценки моральных качеств европейцев со стороны украинцев обусловлены в первую очередь идеализированными представлениями о Европе и Европейском Союзе как о «Земле обетованной». По мнению эксперта, исключительно положительный образ Европы навязывается украинскому обществу определенными политическими силами и тиражируется рядом СМИ.

Кроме того, по его словам, результаты исследования показали, что подавляющее большинство граждан Украины (88,4%) категорически осуждает кражу мелких товаров в магазинах и супермаркетах, чуть менее 87% опрошенных - вождение автомобиля в нетрезвом виде, 73,3% - выбрасывание мусора и отходов на улице, 63,4% - грубость и нецензурная брань. При этом уклонение от уплаты налогов или присвоение найденных вещей и денег осуждают менее половины украинцев.

«Сравнение результатов наших исследований с результатами исследований наших коллег и партнеров из стран Европы показывает, что моральные стандарты и ценности украинцев и европейцев не слишком отличаются. Можно даже говорить о некой унификации моральных ценностей жителей христианского мира. Как мы помним, все моральные устои христианского мира держатся на десяти библейских заповедях, отклонение от которых угрожает целым народам деградацией и последующим уничтожением», - пояснил эксперт.

При этом, по его словам, взгляды украинцев и европейцев на некоторые вопросы, лежащие в основании общественного договора между гражданами страны, существенно отличаются. «Так, большинство украинцев осуждают грубость и нецензурную брань, но не видят ничего плохого в том, чтобы присвоить найденные чужие вещи или не платить налоги. В то время как в европейских странах частная собственность является неприкасаемой, а налоги - тем инструментом, который обеспечивает жизнедеятельность всего государства», - резюмировал В.ЗАСТАВА.

Исследование проводилось с 1 по 10 ноября 2007 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.