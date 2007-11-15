Мужчина захватил заложницу и требует связи с Ющенко

Неизвестный мужчина, предположительно, житель Луганска, в возрасте до 30 лет, сегодня, около 12:00 взял в заложницы инспектора военно-учетного стола Ореховского поселкового совета Лутугинского района (Луганская область). Как сообщает Островсо ссылкой на Обком, правонарушитель требует переговоров с Президентом Виктором Ющенко или лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

По данным представителя Лутугинской районной государственной администрации, этот гражданин пришел на прием в кабинет инспектора военно-учетного стола Ореховского поссовета (женщина, 1967 года рождения) с пакетом в руках.

"Войдя, закрыл дверь, затем облил бензином кабинет. Сказал, что намерен поджечь. Сейчас он сидит вдвоем с ней в этом кабинете, никого не пускает. Через окно с ним ведут переговоры представители правоохранительных органов и местной власти. Он высказал им свои требования: 2 минуты связи с Президентом или Тимошенко, или прямой эфир на центральных каналах. Для чего, пока не известно", – рассказал представитель.

В Управлении Министерства внутренних дел в Луганской области данный факт подтвердили.