Задержанные в Египте украинские моряки заявляют, что о них забыли

Украинские моряки - члены экипажа судна Comr, задержанного 2 апреля египетскими военными, заявляют, что дипломаты не предпринимают никаких мер по их освобождению.

Как сообщила сегодня УНИАН жена одного из задержанных украинских моряков, об этом рассказал находящийся на судне ее муж.

«Сегодня муж позвонил мне со спутникового телефона с судна и сообщил, что, несмотря на то, что с момента задержания судна Comr прошло уже более трех суток, никто из представителей Посольства Украины в Египте на корабле не появлялся, на связь с моряками не выходил и никаких действий, по крайней мере, известных им, для освобождения задержанных и возвращения их на родину не предпринимал», - отметила жена моряка.

Она также сообщила, что члены экипажа практически лишены возможности общения с внешним миром: личные телефоны, обнаруженные у членов команды в момент задержания, изъяты, возможности доступа в интернет также нет.

Женщина попросила журналистов через СМИ сообщить семьям задержанных, что никаких насильственных действий по отношению к ним не предпринимается.

«Муж сказал, что их никто не обижает, но они очень ждут действия официальных лиц, направленных на их освобождение», - сообщила жена моряка.

5 апреля член экипажа судна – гражданин Украины сообщил УНИАН, что 2 апреля в проливе Тиран судно Comr бортовой номер 7735109, шедшее из Суэта в Атабу, было задержано египетскими военными и доставлено на военную базу в районе порта Сафага. На борту 10 членов экипажа: 6 украинцев, 2 американца, 1 грек и 1 гражданин РФ – капитан.

По его словам, причина задержания судна им неизвестна.