СМИ: В Киеве за время борьбы с МАФами их число удвоилось

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели. Украина» в статье, опубликованной в №13 от 5-12 апреля 2013 г.

Как отмечает автор статьи, точную численность МАФов установить в настоящее время не может никто, потому что киоски — это теневой и криминальный бизнес, реальные обороты которого скрыты от государства.

Причем численность МАФов растет впечатляющими темпами — по стоянию на 2005 год в Киеве насчитывалось до 4 тысяч МАФов. По состоянию на декабрь 2009-го, когда мэрия Леонида Черновецкого произвела точный учет численности всех киосков — 11 тыс. 500. На январь 2012-го комиссия КГГА Людмилы Денисюк оценивала численность киосков в 13-14 тысяч. Согласно данным главного управления торговли КГГА, по состоянию на 1 сентября 2012 года в столице насчитывалось 16 тыс. 200 МАФов. По данным КГГА, по состоянию на февраль 2013 года, насчитывалось уже 18 тыс. МАФов. Согласно неофициальным оценкам экспертов главного управления благоустройства, в марте 2013 года в городе было установлено около 20 тысяч киосков. По неофициальным данным компании ”Киевэнерго” - в столице 24 тысячи МАФов (некоторая разница возникает в результате того, что МАФы вокруг киевских рынков, а также входящие в состав легальных и нелегальных рынков, учитываются либо не учитываются).

”Таким образом, столичные власти очевидно не справляются с распространением киосков. Забавно, что именно после создания в сентябре 2012-го оперативного штаба КГГА по борьбе с МАФами во главе с Голубченко, их численность не снизилась, а наоборот — резко возросла! И это данные самого ”оперативного штаба”, который якобы демонтирует тысячи и тысячи МАФов, но, как видно, достигает почему-то противоположных результатов”, — отмечает автор публикации.

Более того, с 1 апреля 2010 года Киевсовет принял решение о моратории на установку новых МАФов в Киеве, которое действует по настоящее время. Но за последние три года ”покращення” число МАФов все равно увеличилось в 1,5-2 раза.

”Это означает, что компетентные органы, МВД и прокуратура не выполняют решения Киевсовета и не делают ничего серьезного для пресечения деятельности вновь установленных МАФов, по сути ”крышуя” крупномасштабную нелегальную торговлю в столице Киева”, — резюмирует автор.