Газпром: никаких договоренностей с Украиной о цене на газ пока нет

Россия и Украина сегодня обсудят цены на российский газ, поставляемый в Украину, на 2008 и последующие годы.

Как сообщает РИА «Новости», по словам официального представителя "Газпрома" Сергея КУПРИЯНОВА, "на данный момент никаких договоренностей относительно цен на газ нет".

"Газпром" планирует подписать с Украиной пакетное соглашение, которое будет включать цену на газ на 2008 г и формулу цены на последующий период, сообщил ранее заместитель председателя концерна Александр МЕДВЕДЕВ. К 2011 году российский концерн намерен перейти на рыночные цены на газ для Украины и тарифы на транзит топлива через ее территорию.

Предыдущая встреча главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО состоялась неделю назад в Москве. Тогда стороны не договорились о цене на газ, пообещав продолжить переговоры через неделю. В течение этих семи дней работа продолжалась на уровне экспертов.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает оптимальной для Украины цену на газ в 150-160 долларов за тысячу кубометров.

6 ноября Ю.БОЙКО подтвердил, что на переговорах с Москвой ценовой коридор газа на следующий год обсуждается в пределах 150-160 долл. за тысячу кубометров.

Между тем, А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что цена газа для Украины в 2008 году может составить 160 долларов за тысячу кубометров, если стороны подпишут соглашения о поэтапном переходе на среднеевропейскую цену к 2011 году. А среднеевропейская цена на газ, по его словам, может достичь 300 долларов за тысячу кубометров уже в 2008 году.

С 2006 года "Газпром" установил цену на газ для Украины в размере 230 долларов за тысячу кубометров. Благодаря привлечению посредника - компании RosUkrEnergo, которая смешивает в трубе российский газ со среднеазиатским, цена на границе составила 95 долларов за тысячу кубометров.

С 1 января 2007 года в связи с удорожанием туркменского газа цена для Украины поднялась до 130 долларов за тысячу кубометров.