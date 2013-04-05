Клиенту не понравился интим-салон в Харькове

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, разоблачить интим-салон помог 24-летний харьковчанин, который сообщил о том, что в массажном кабинете, куда он по газетному объявлению обратился для получения лечебной процедуры, за 350 грн ему предложили эротический массаж в исполнении обнаженной девушки.

Заявление мужчины было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

Во время оперативных мероприятий было установлено, что в центре Харькова расположен оздоровительный комплекс с сауной, где за денежное вознаграждение мужчинам предоставляются интимные услуги.

В помещении комплекса правоохранители обнаружили 43-летнего организатора салона и четырех женщин в возрасте от 22 до 32 лет, которые предоставляли интимные услуги.

Во время обыска работниками милиции обнаружили и изъяли деньги в сумме 340 дол. и почти 1,5 тыс. грн, визитные карточки заведения, мобильные телефоны, на которые звонили клиенты, а также разные средства для массажа.

Сейчас по уголовному производству проводятся допросы свидетелей, экспертизы и очные ставки.