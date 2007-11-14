Янукович требует от подчиненных выполнить указ Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение принять исчерпывающие меры во исполнение Указа Президента Украины „Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, в частности, руководителям центральных органов исполнительной власти поручено принять меры по замене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств на знаки, отвечающие государственному стандарту.

До 7 декабря Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и связи, Министерство обороны, Министерство юстиции, а также Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) должны завершить работу по выполнению Указа Президента, а их руководители проинформировать премьер-министра о ее результатах.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ “Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств”.

Этим указом Кабинету министров Украины поручено принять в месячный срок меры по замене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств. Министерству внутренних дел Украины поручено обеспечить изъятие специальных номерных знаков для служебных транспортных средств, а также привести свои акты в соответствие с этим указом.

Сегодня, 14 ноября, вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК сообщил, что во исполнение Указа Президента об отмене специальных номерных знаков на служебных автомобилях будет создана рабочая группа.