Ограничение наличных расчетов может заработать уже в мае

По ее словам, Нацбанк проанализировал ситуацию и степень развития безналичных расчетов в Украине и пришел к выводу, что работу по введению суммы безналичных расчетов можно начинать. «Сейчас, после завершения обсуждения, такое постановление с учетом предложений, которые предоставлялись в процессе обсуждения, было принято Национальным банком. После этого оно пройдет процесс тестирования, и тогда уже ограничения могут быть введены в действие. Апрель еще однозначно нет, май или июнь, в зависимости от того, как эти документы будут готовы и пройдут тестирование», – сказала Рычаковская.

При этом зампред НБУ отметила, не ожидает перехода в тень расчетных операций с введением ограничения суммы наличных расчетов. «Я думаю, что наше население уже привыкло, и мы уже видим по тем темпам развития безналичных расчетов, что общество созревает к расчетам в основном безналичными. И совершенно понятно, что расчеты в крупных суммах невыгодны в первую очередь потребителю», – подчеркнула она.

Напомним, в сентябре 2012 года Верховная рада Украины разрешила НБУ ограничивать предельные расчеты наличными. В начале марта НБУ опубликовал проект постановления «Про установление предельной суммы наличного расчета», где предусмотрено установление предельной суммы наличного расчета физического лица за товары, работы или услуги в размере 150 тысяч гривен.