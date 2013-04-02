Украинские аграрии привлекли почти 3 миллиарда гривен кредитов

А это на 908,1 миллиона гривен больше, чем в 2012 году. В частности, кредитными средствами воспользовались 910 предприятий агропромышленного комплекса. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Украинские аграрии продолжают привлекать кредитные средства на нужды собственного бизнеса. И это является необходимым источником финансирования отечественного сельскохозяйственного производства. Так, по оперативным данным регионов, по состоянию на 29 марта аграрии привлекли 2,9 миллиарда кредитных средств, то есть на 908,1 миллиона гривен больше, чем на соответствующую дату 2012 года. Всего воспользовались кредитными средствами 910 предприятий агропромышленного комплекса», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что наибольшие объемы кредитов привлечены сельхозпредприятиями Николаевской области − 368,3 миллиона гривен, Днепропетровской − 317,9 миллиона гривен, Киевской − 231,7 миллиона гривен и Харьковской − 219,3 миллиона гривен.

Он также добавил, что сейчас сельхозпроизводители активизировали привлечение денежных средств для финансирования весенне-полевых работ. Из общего объема привлеченных средств банковские кредиты составляют около 2 миллиардов гривен.

«Приятно отметить, что именно предприятия аграрного сектора демонстрируют высокие показатели возврата ставок по кредитам. Они возвращают 95% всех взятых в коммерческих банках и кредитных союзах кредитов. Конечно, это очень высокий показатель. Поэтому кредиторам выгодно работать с аграриями», − подчеркнул Николай Присяжнюк.