Началась неделя борьбы с гипертонией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, ежегодно 7 апреля по случаю создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день здоровья.

Темой Всемирного дня здоровья в 2013 году определена гипертония. Неделя пройдет под девизом "Следите за своим кровяным давлением - сократите риск инфаркта и инсульта".

Украина как член ВОЗ и один из ее учредителей традиционно отмечает этот день. В этом году на протяжении недели - с 1 по 7 апреля - Министерство здравоохранения проведет ряд информационных и профилактических мероприятий, посвященных борьбе с гипертоническими заболеваниями. В частности, 4 апреля состоится Международная научно-практическая конференция, организованная совместными усилиями Минздрава, Национальной академии медицинских наук, Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца и Бюро ВОЗ в Украине.

Повышенное внимание к проблемам артериальной гипертензии обусловлено тем, что она является ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые в значительной степени влияют на уровень смертности населения.

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О масштабах этой проблемы в мире свидетельствует тот факт, что гипертония есть у каждого третьего взрослого человека. Доля людей с повышенным кровяным давлением с возрастом растет - от одного человека из десяти в возрасте с 20 до 40 лет, до пяти из десяти в возрасте от 50 до 60 лет. Указанный фактор риска влечет за собой 2/3 всех болезней системы кровообращения и ежегодно приводит к более чем 9 млн случаев смертей в мире.

В Украине значительная распространенность артериальной гипертензии среди населения обусловила увеличение количества болезней системы кровообращения на протяжении 1991-2011 гг. втрое. Смертность от сердечно-сосудистой патологии составляет 66,3% общего показателя.

Известно, что высокое кровяное давление и болезни системы кровообращения можно предотвратить путем профилактики, раннего выявления и своевременного и качественного лечения.

В Украине почти год назад была начата реализация пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства, которая принесла позитивные результаты для лечения лиц с гипертонической болезнью.