Минздрав: Каждый четвертый украинец - гипертоник

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Об этом говорилось во время плановой видеоконференции с регионами, которая состоялась в Министерстве здравоохранения Украины под председательством заместителя министра – руководителя аппарата Минздрава Романа Богачева с участием ведущих специалистов Министерства, Гослекслужбы, а также начальников управлений здравоохранения из всех областей Украины, АР Крым, городов Киева и Севастополя.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Украине почти 12 млн. человек, больных гипертонической болезнью. Из них систематическое лечение получают лишь 14%, периодически принимают лекарственные препараты 35%. Все остальные обращаются к ним только для того, чтобы снять боль. Ежегодно эту болезнь выявляют у 1 млн украинцев.

Высокое артериальное давление значительно повышает риск заболеть ишемической болезнью сердца, мозговым инсультом, а также сердечной и почечной недостаточностью, приводит к поражению сосудов и глаз. У людей с высоким давлением в 3-4 раза чаще развивается ишемическая болезнь сердца и в 7 раз — нарушение мозгового кровообращения.

Именно поэтому государство призывает граждан не заниматься самолечением, а посещать врача не только для контроля собственного состояния здоровья, но и для возможности сэкономить на лечении. Эксперты Минздрава уверены: доступная цена на лекарства станет залогом не только более системного лечения больных гипертонией, но и увеличения количества тех пациентов, которые принимают эффективные гипотензивные препараты именно по рекомендации врача. Это, убеждены специалисты, позволит снизить смертность от осложнений гипертонической болезни, в частности, инсульта.

В Минздраве заметили, что в Украине продолжается пилотный проект по возмещению стоимости лекарственных средств для лиц с гипертонической болезнью, которая приобретает все больший масштаб и популярность. Благодаря реализации проекта, в конце прошлого года было зафиксировано снижение средневзвешенной стоимости лекарств для гипертоников на 12 процентов, на столько же увеличено потребление лекарств в натуральном виде.

С начала реализации проекта было выписано более 1,6 млн. рецептов, более 2 млн. больных начали принимать препараты для лечения гипертонической болезни, около 515 тыс. человек обратилось к врачам за рецептами. В целом в результате комплексных мероприятий было дополнительно выявлено 2 млн. 352 тысячи больных, которые начали лечение.

В настоящее время, по данным министерства, более 3,6 тыс. аптечных заведений задействованы в пилотном проекте, к работе готовы присоединиться и подали заявки на участие еще несколько десятков разветвленных аптечных сетей по всей Украине. Позитивные результаты работы по реализации проекта отмечены в Полтавской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Все еще отстают от необходимого для граждан уровня в Днепропетровской, Донецкой, Львовской областях и г. Севастополе.

В настоящее время, по информации регионов, к проекту готовы присоединиться все больше медицинских специалистов и компаний, поскольку за первые месяцы действия проекта были выработаны четкие порядки выписывания и отоваривания рецептов для пациентов и безоговорочная гарантия возмещения средств для аптечных сетей.

Как заметили модераторы видеоконференции, во всех регионах государства в оперативном режиме работают ”горячие линии”, позвонив по телефону на которые, пациенты могут узнать о порядке обеспечения гипотензивными препаратами и узнать адреса ближайших аптек, где их можно приобрести.

Всеукраинский пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для граждан с гипертонической болезнью стартовал 1 июня 2012 года.

30 января с.г. постановлением КМУ проект был продлен до 31 декабря 2013 года. На его реализацию из Государственного бюджета Украины на этот год предусмотрено более 191 млн грн.