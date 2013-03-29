В Киеве запретили движение грузовиков до отдельного распоряжения
21:28, 29 марта 2013Общество
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С 18:00 29 марта в Киеве запрещено движение крупногабаритного транспорта.
Движение крупногабаритного транспорта по Киеву запретили
Об этом сообщает пресс-служба городской государственной администрации.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на ближайшие дни решением Городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запрещено движение большегрузного транспорта по городу с 18 часов 29 марта. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ГАИ настоятельно рекомендует водителям не выезжать завтра на собственном транспорте.
По прогнозу Гидрометцентра Украины завтра в северных областях снег, мокрый снег, днем с переходом в дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед.
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