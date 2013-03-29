В Киеве запретили движение грузовиков до отдельного распоряжения

Об этом сообщает пресс-служба городской государственной администрации.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на ближайшие дни решением Городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запрещено движение большегрузного транспорта по городу с 18 часов 29 марта. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ГАИ настоятельно рекомендует водителям не выезжать завтра на собственном транспорте.

По прогнозу Гидрометцентра Украины завтра в северных областях снег, мокрый снег, днем с переходом в дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

Тиждень.ua