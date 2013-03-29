В Виннице католики 1 апреля смогут взять выходной

Как сообщили УНИАН в Департаменте по делам СМИ Винницкого горсовета, соответствующее решение было принято 28 марта во время заседания исполкома.

Мэр Винницы Владимир Гройсман во время заседания отметил, что большое количество винничан, которые являются католиками или представителями других религиозных общин, празднуют Пасху не 5 мая, как православные, а в другие дни (у христиан-католиков Пасха в 2013 году празднуется 31 марта), но для них не установлен выходной на государственном уровне.

«К нам обращались представители различных религиозных конфессий, поэтому мы решили пойти им навстречу, ведь Винница всегда была толерантным городом и это еще один шаг для утверждения в городе этих ценностей», - сказал городской председатель.

То есть, если человек исповедует католическое христианство, он может обратиться к своему руководителю относительно предоставления ему выходного дня в следующий понедельник.

Это решение касается не только людей, которые исповедуют католическую веру, но и относятся к другим религиозным конфессиям. Они также могут обратиться к руководству о предоставлении выходного дня после своих больших религиозных праздников, отмечается в сообщении.