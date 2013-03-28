В Ривне стреляли в директора сети мебельных магазинов

Правоохранительные органы Ривненской области разыскивают неизвестного, который 27 марта в г. Ривне стрелял в директора сети мебельных магазинов «Маркет мебель» Мирона Мочарного.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Елена Дудко, по поводу инцидента открыто производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Данные о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований МВД.

По словам милиции, незнакомец в медицинской маске встретил 50-летнего М.Мочарного приблизительно в 17 часов возле мебельного салона на ул. Соборной.

Нападавший назвал фамилию бизнесмена, когда тот выходил из автомобиля, переспросил, действительно ли это он. Когда услышал утвердительный ответ, то достал оружие и несколько раз выстрелил в предпринимателя, сбросил маску и скрылся.

Потерпевший был сразу же доставлен в городскую центральную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, достав из тела две пули. Поскольку ранения были непроникающими, его в тот же день отпустили домой.

У милиции есть подозрение, что стреляли из оружия, «похожего на пневматическое», хотя окончательный ответ должна дать экспертно-криминалистическая экспертиза.

«Хотя сначала сообщалось, что выстрелов в предпринимателя было сделано три, в соответствии с количеством ранений (два в живот и один в ногу), однако сейчас можно сделать вывод, что выстрелов были не менее пяти. Нападавшему было приблизительно 25 лет», - сообщила Е.Дудко.

В настоящее время правоохранительные органы отрабатывают несколько версий покушения на директора сети мебельных магазинов, не исключено, что нападение связано с предпринимательской деятельностью.