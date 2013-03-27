Депутаты восстали против "черных археологов"

Как сообщается на сайте парламента, авторами этого законопроекта (р.н. 2616) являются народные депутаты Вячеслав Кириленко, Мария Матиос, Олесь Доний и Богдан Бенюк.

Законопроект разработан с участием специалистов по музейному делу и направлен на предотвращение каких-либо незаконных раскопок, нелегального извлечения и обращения объектов археологического наследия. Ранее эта законодательная инициатива была представлена на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности и получила поддержку членов комитета, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

Один из инициаторов законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности В.Кириленко отметил: «В Украине, в отличие от многих стран мира, до сих пор не регламентировано использование оборудования, с помощью которого можно осуществлять поиск археологических предметов. Поэтому сложилась ситуация, когда нелегально выкапывается большое количество уникальных артефактов, которые имеют общемировую культурную и историческую ценность. Попадая на теневой антикварный рынок, они в лучшем случае пополняют частные коллекции граждан Украины, а в худшем – незаконно вывозятся за пределы страны».

По словам В.Кириленко, «нелегальная поисковая деятельность в последние годы превратилась в сверхдоходный бизнес и приобрела массовый характер. Современные металлодетекторы и геосканеры, которые свободно продаются и используются в Украине, позволяют очень быстро и эффективно находить в почве предметы древности».

Депутат отметил, что, по оценкам экспертов, в Украине количество приборов, которые используются для поиска археологических предметов, составляет около 90 тысяч. Из них только 4 тыс. официально принадлежат государственным структурам, которые имеют право на ведение археологических раскопок.

«Украина быстрыми темпами теряет свое археологическое наследие. Мир навсегда теряет знание об Украине, об истории многих народов, которые с ней связаны. Я надеюсь, что наш законопроект поддержат не только оппозиционные депутаты, но и те члены парламентского большинства, которым важно, что о них будут думать следующие поколения украинцев», - заявил политик.