Что читает Черновецкий? В Украине будут гореть книги? - пресс-конференция в УНИАН

13 ноября в 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “В Украине будут гореть книги? “451 градус по Фаренгейту” в Украине сбывается пророчество Рея Бредбери”. Пресс-конференция состоится в рамках подготовки к Чрезвычайному Собранию “Украина – зона культурного бедствия”. Темы обсуждения: Что читает Черновецкий. Переживет ли хоть одно научное заведение Евро – 2012. Средства интеллектуальной самозащиты: радикальный сценарий. Участники: писательница, лауреат Национальной премии Украины им..Т. Шевченко, зам.председателя Комитета по Национальной премии Украины им..Т.Шевченко Мария Матиос; президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин; член Ассоциации украинских писателей Сергей Грабовский; писатель, переводчик Максим Стриха. Модераторы – писатели Братья Капрановы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (067) 328-32-03, 467-50-24, e-mail: verlag@greenpes.com.