В Киеве «ожили» еще несколько маршрутов (список)

По информации коммунального предприятия «Киевпастранс», по состоянию на 18 часов 25 марта возобновили работу еще несколько маршрутов общественного транспорта.

В частности, начали работу автобусы:

№ 7 «Железнодорожный вокзал - Львовская площадь»;

№ 9 «ул. Булгакова - ст. м. «Лукьяновская»;

№ 42 «ст. м. «Осокорки» - ул. Панельная (сокращенно до ул. Панельной);

№ 59 «ул. Вершигоры - зал. пл. «Троещина»;

№ 77 «ул. Курнатовского - Лесное кладбище »;

№ 79 «ст. м. «Лесная» - ул. Каштановая;

№ 23 «ул. Салютная - ул. Симиренко »;

№ 37А «ст. м. «Святошин» - с / к Чайка (Организовано до поворота на с/к Чайка);

№ 97 «ст. м. «Святошин» - массив Ново-Беличи »;

№ 41 «ст. м. «Героев Днепра» - с. ДВС»;

№ 100 «ул. Микитенко - ул. Лебединская»;

№ 98 «ул. Милославская - ТЭЦ-6 (Организовано от просп. Маяковского до Монетного двора);

№ 88 «ул. Северная - Рыбальской полуостров».

Также восстановлены троллейбусные маршруты:

№ 43 «Кибцентр - Ленинградская площадь»;

№ 38 «Музей ВОВ - ст. м «Выдубичи» (сокращено до Железнодорожного шоссе);

№ 30к ст. м. «Петровка - ж / м Радужный.

Восстановлено трамвайное сообщение:

- От Контрактовой площади по улице Фрунзе до Подольского трамвайного депо (частично маршрут № 19);

- От жилого массива Троещина - ст. метро «Черниговская» (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо, частично маршрут № 33);

- От Рембазы до Ленинградской площади (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо, частично маршрут № 22).

Утром 26 марта 2013 планируется возобновить работу трамвайного маршрута № 8 от «ст. м. «Позняки» до Ленинградской площади (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо).

Троллейбусные маршруты, где невозможно будет организовать работу троллейбусов, будут продублированы автобусным сообщением.