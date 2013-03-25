В Киеве «ожили» еще несколько маршрутов (список)

20:30, 25 марта 2013
Общество
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Киевская городская государственная администрация сообщает о возобновлении работы маршрутов общественного транспорта обычного режима движения.

Движение общественного транспорта постепенно восстанавливается

По информации коммунального предприятия «Киевпастранс», по состоянию на 18 часов 25 марта возобновили работу еще несколько маршрутов общественного транспорта.

В частности, начали работу автобусы:

№ 7 «Железнодорожный вокзал - Львовская площадь»;

№ 9 «ул. Булгакова - ст. м. «Лукьяновская»;

№ 42 «ст. м. «Осокорки» - ул. Панельная (сокращенно до ул. Панельной);

№ 59 «ул. Вершигоры - зал. пл. «Троещина»;

№ 77 «ул. Курнатовского - Лесное кладбище »;

№ 79 «ст. м. «Лесная» - ул. Каштановая;

№ 23 «ул. Салютная - ул. Симиренко »;

№ 37А «ст. м. «Святошин» - с / к Чайка (Организовано до поворота на с/к Чайка);

№ 97 «ст. м. «Святошин» - массив Ново-Беличи »;

№ 41 «ст. м. «Героев Днепра» - с. ДВС»;

№ 100 «ул. Микитенко - ул. Лебединская»;

№ 98 «ул. Милославская - ТЭЦ-6 (Организовано от просп. Маяковского до Монетного двора);

№ 88 «ул. Северная - Рыбальской полуостров».

Также восстановлены троллейбусные маршруты:

№ 43 «Кибцентр - Ленинградская площадь»;

№ 38 «Музей ВОВ - ст. м «Выдубичи» (сокращено до Железнодорожного шоссе);

№ 30к ст. м. «Петровка - ж / м Радужный.

Восстановлено трамвайное сообщение:

- От Контрактовой площади по улице Фрунзе до Подольского трамвайного депо (частично маршрут № 19);

- От жилого массива Троещина - ст. метро «Черниговская» (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо, частично маршрут № 33);

- От Рембазы до Ленинградской площади (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо, частично маршрут № 22).

Утром 26 марта 2013 планируется возобновить работу трамвайного маршрута № 8 от «ст. м. «Позняки» до Ленинградской площади (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо).

Троллейбусные маршруты, где невозможно будет организовать работу троллейбусов, будут продублированы автобусным сообщением.

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