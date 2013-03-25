В Киеве «ожили» еще несколько маршрутов (список)
Киевская городская государственная администрация сообщает о возобновлении работы маршрутов общественного транспорта обычного режима движения.
По информации коммунального предприятия «Киевпастранс», по состоянию на 18 часов 25 марта возобновили работу еще несколько маршрутов общественного транспорта.
В частности, начали работу автобусы:
№ 7 «Железнодорожный вокзал - Львовская площадь»;
№ 9 «ул. Булгакова - ст. м. «Лукьяновская»;
№ 42 «ст. м. «Осокорки» - ул. Панельная (сокращенно до ул. Панельной);
№ 59 «ул. Вершигоры - зал. пл. «Троещина»;
№ 77 «ул. Курнатовского - Лесное кладбище »;
№ 79 «ст. м. «Лесная» - ул. Каштановая;
№ 23 «ул. Салютная - ул. Симиренко »;
№ 37А «ст. м. «Святошин» - с / к Чайка (Организовано до поворота на с/к Чайка);
№ 97 «ст. м. «Святошин» - массив Ново-Беличи »;
№ 41 «ст. м. «Героев Днепра» - с. ДВС»;
№ 100 «ул. Микитенко - ул. Лебединская»;
№ 98 «ул. Милославская - ТЭЦ-6 (Организовано от просп. Маяковского до Монетного двора);
№ 88 «ул. Северная - Рыбальской полуостров».
Также восстановлены троллейбусные маршруты:
№ 43 «Кибцентр - Ленинградская площадь»;
№ 38 «Музей ВОВ - ст. м «Выдубичи» (сокращено до Железнодорожного шоссе);
№ 30к ст. м. «Петровка - ж / м Радужный.
Восстановлено трамвайное сообщение:
- От Контрактовой площади по улице Фрунзе до Подольского трамвайного депо (частично маршрут № 19);
- От жилого массива Троещина - ст. метро «Черниговская» (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо, частично маршрут № 33);
- От Рембазы до Ленинградской площади (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо, частично маршрут № 22).
Утром 26 марта 2013 планируется возобновить работу трамвайного маршрута № 8 от «ст. м. «Позняки» до Ленинградской площади (разворот трамваев на ул. Павла Усенко - Дарницкое трамвайное депо).
Троллейбусные маршруты, где невозможно будет организовать работу троллейбусов, будут продублированы автобусным сообщением.