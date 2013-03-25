В УЗ заявляют, что практически восстановили график движения поездов

«На железных дорогах Украины полностью ликвидированы последствия беспрецедентной снежной стихии, которая бушевала в Украине в течение трех суток, отправка пассажирских поездов осуществляется по графику», - сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”).

По состоянию на 25 марта все пассажирские поезда отправляются без задержек, все железнодорожные вокзалы и станции работают в штатном режиме. Проводятся мероприятия по вводу в график транзитных поездов, прибывающих из стран, где бушует непогода.

Всего к борьбе со снегом с 22 по 25 марта были привлечены 30,4 тыс. железнодорожников. На железных дорогах круглосуточно работали штабы по борьбе со снегом.

Уборку от снежных заносов вокзалов, станций, путей и стрелочных переводов обеспечивали 92 снегоуборочные комплексы: 35 снегоочистителей и 57 снегоуборочных машин. Ежесуточно для преодоления последствий стихии было задействовано более 9 тысяч железнодорожников: путейцев, энергетиков, связистов и работников других хозяйств области.

За этот период очищено от снега 610 станционных путей (путей вокзалов, станций, приемоотправочных пунктов, сортировочных станций и т.д.) и 18,7 тыс. стрелочных переводов.

В течение трех суток при очистке объектов железнодорожной инфраструктуры по всей Украине вывезено почти 60 тысяч кубометров снежных масс.

Из-за обледенения контактной сети на перегонах железнодорожники осуществляли ее профилактический подогрев специальными средствами не только днем, но и ночью, движение поездов в этот период не прекращалось.

Наибольшая толщина снежного покрова наблюдалась на станциях Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), в частности, в Киеве, Казатине, Хутор-Михайловском и др., а также Львовской железной дороги (ЛЖД), в частности, на станциях Сянки, Львов, Тернополь. На особо сложных участках ЮЗЖД толщина снежных заносов достигала 150 см.

На протяжении всего периода непогоды дорога не отменила ни одного рейса и стала фактически единственным национальным перевозчикам, подвижной состав которого продолжал движение и обеспечивал перевозки и сообщение между населенными пунктами Украины и зарубежья.

Железнодорожники продолжают очищать от снега объекты железнодорожной инфраструктуры, сегодня основные усилия сосредоточены на Киевской и Дарницкой дистанции пути, куда прибыла снегоочистительная и снегоуборочная техника из других железных дорог Украины. Всего задействовано 50 снегоуборочных комплексов.