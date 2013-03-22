В переходе под Майданом Незалежности совершено нападение на обменник

В Киеве в подземном переходе под Майданом Незалежности совершено нападение на пункт обмена валют.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел в момент, когда сотрудница обменного пункта с ключами в руках пыталась выставить таблицу курсов валют.

Один из нападавших бросился на кассира с электрошокером.

Свидетель происшествия попытался догнать грабителя, но безуспешно.

На место прибыла милиция и скорая помощь. У пострадавшей - незначительная рана на шее. Она находится в шоковом состоянии.

По ее словам, она вышла из помещения, чтобы установить табличку с курсом валют, держа в руке ключи, а когда вернулась, то увидела на своем рабочем месте троих мужчин. Один из них, по ее словам, плеснул на нее какой-то жидкостью и применил електрошокер.

Очевидец проишествия, пытавшийся догнать грабителя, сообщил, что это был мужчина среднего роста, коренастый, в серой куртке, возраст - около 30 лет.