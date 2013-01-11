В Одессе стреляли в сотрудницу пункта обмена валют

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, «нападение произошло около 18.00, когда работница пункта обмена валют покинула свое рабочее помещение и садилась в автомобиль. В этот момент неизвестный мужчина напал на нее и сделал несколько выстрелов из оружия травматического действия».

Под угрозой физической расправы он забрал около 2 тыс. грн и золотые украшения, после чего скрылся.

У пострадавшей - травматические повреждения лба и предплечья, сообщили в милиции.

По данному факту открыто уголовное производство согласно признакам ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.