Названа книга-лауреат премии за самое странное название

Книга, повествующая о том, как обезопасить свой курятник от гоблинов, получила вручаемую ежегодно премию Diagram за самое необычное название книги, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

За «Делая курятник неприступным для гоблинов» («Goblinproofing One's Chicken Coop») проголосовали 38% участников онлайн-опроса.

На втором месте оказался справочник «Как чайные бабы изменили мир». На третьей строчке разместилась книга под названием «Божья закорючка: жизнь и приключения пениса».

Координатор премии Филип Стоун отметил, что странные названия могут быть не только поводом для смеха, но и залогом успешных продаж книги. Среди известных примеров он назвал «Краткую историю тракторов на Украине», «Общество любителей литературы и пирогов с картофельными очистками острова Гернси» и «Любопытный инцидент с собакой в ночное время».

Премия Diagram была учреждена на Франкфуртской книжной ярмарке в 1978 году.