Рада отклонила закон, ограничивающий искусственное оплодотворение

Как передает корреспондент УНИАН, за решение об отклонении закона в целом проголосовали 152 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За преодоление вето Президента проголосовали 67 народных депутатов из 385, зарегистрированных в зале.

В то же время, председатель подкомитета Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Жук предложил направить этот законопроект на доработку. За такое решение проголосовали лишь 76 из 386 народных депутатов.

Таким образом, закон был отклонен.

Как отмечается в заключении Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, который рассмотрел предложения Президента к соответствующему закону, принятому Верховной Радой Украины 16 октября 2012 года, глава государств предлагает отклонить закон. Он мотивирует это в частности, тем, что в законе употребляются понятия, которых не содержит ни закон, ни действующая редакция Основ законодательства Украины о здравоохранении.

Предлагается определить, что «порядок решения вопроса применения вспомогательных репродуктивных технологий относительно женщины, возраст которой превышает 51 год, а также порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий и перечень документов, которые подаются лицами для их применения, устанавливаются Кабинетом министров Украины». Однако эта норма противоречит требованиям части первой статьи 48 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно того, что «применение искусственного оплодотворения и вживление эмбриона осуществляется на условиях и в порядке, установленными центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения».

Также закон не определяет перечень обстоятельств, при которых женщине противопоказано применение таких технологий, и возраст женщины, с которого к ней могут быть применены вспомогательные репродуктивные технологии (в то же время, частью первой статьи 48 Основ законодательства Украины о здравоохранении определен возраст женщины, позволяющий применение искусственного оплодотворения и вживление эмбриона).

Главное научно-экспертное управление считает Предложения Президента дельными, но ввиду важности вопроса усиления мер по защите прав детей, рожденных в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, на решение которого направлен данный Закон, предлагает не отклонять его, а доработать с учетом замечаний главы государства.

Комитет считает нецелесообразным отклонение Закона, поскольку целью его принятия является защита прав детей путем законодательного введения ограничений в применении вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе, при использовании результатов этих технологий иностранными гражданами.

По мнению членов Комитета, введение предложенных ограничений прав женщины на использование вспомогательных репродуктивных технологий направлено на защиту ее здоровья и, в первую очередь, на защиту права ребенка родиться здоровым и получить родителей, которые смогут его воспитать.

Кроме того, запрещение применения вспомогательных репродуктивных технологий методом заменительного (суррогатного) материнства для граждан стран, в которых такой метод вспомогательных репродуктивных технологий запрещен законом, вызвано тем, что дети, рожденные в результате использования таких технологий, окажутся за пределами правового поля, как Украины, так и страны своих родителей.

Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины направить Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий» с предложениями Президента Украины на доработку в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Как сообщал УНИАН, закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий» Верховная Рада приняла 16 октября 2012 года.