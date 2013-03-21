Обвиняемый в двойном убийстве написал признание

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области в дежурную часть Красноармейского горотдела милиции поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что пришла в гости к своей матери и младшему брату-подростку, но обнаружила их окровавленные трупы.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководство горотдела и донецкого областного главка.

Правоохранители стали отрабатывать связи хозяйки дома и ее несовершеннолетнего сына. Под подозрение сразу же попал ранее судимый зять убитой женщины. Когда оперативники приехали за подозреваемым, он сразу же написал явку с повинной.

По словам обвиняемого, в ходе его ссоры с тещей, он подхватил с пола газовый ключ и стал им бить женщину, пока она не перестала подавать признаков жизни.

Невольным свидетелем кровавой расправы стал младший брат супруги злоумышленника. С ним он поступил точно так же. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (убийство двух или более лиц), что карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.