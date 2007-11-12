В Украине остались без света 2 360 населенных пунктов

11 ноября и ночью 12 ноября в результате осложнения погодных условий (сильные осадки в виде мокрого снега, дождя и порывы ветра местами до 30 м/с) и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в АР Крым и 16 областях произошло обесточивание 2 тыс. 360 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обесточено в Николаевской области 503 населенных пункта, Херсонской - 265 н.п., Днепропетровской - 261 н.п., Запорожской - 246 н.п., АР Крым - 236 н.п., Донецкой - 186 н.п., Киевской - 139 н.п., Одесской - 100 н.п., Кировоградской - 96 н.п., Черниговской - 91 н.п., Черкасской - 80 н.п., Харьковской - 63 н.п., Полтавской - 59 н.п., Луганской - 27 н.п., Винницкой - 3 н.п., Ровенской - 3 н.п. но Житомирской - 2 н.п.

Для работ по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.