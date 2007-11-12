В Днепропетровске построят аэропорт с пятью ресторанами и двумя гостиницами

Как заявил исполняющий обязанностей главы Днепропетровской облгосадминистрации Виктор Бондарь, строительство в Днепропетровске аэропорта, который будет отвечать международным стандартам, станет одним из приоритетов работы в регионе на ближайшие годы.

Как заметил Виктор Бондарь, новое стеклянное здание аэропорта «Днепропетровск» будет отвечать международным стандартам: реконструированная взлетно-посадочная полоса сможет одновременно принимать по 12 авиалайнеров, передает Радио Свобода.

В облгосадминистрации подсчитали, что только реконструкция взлетно-посадочной полосы обойдется почти в полмиллиарда гривен. Приблизительно десятую часть расходов должна взять на себя компания-владелец аэропорта – ОАО «Днеправиа», остальные средства надеются получить из госбюджета.

Уже в ближайшее время в Днепропетровском аэропорту также планируют построить новую аэродромно-диспетчерскую башню, где будут работать специалисты, которые будут отвечать непосредственно за взлет, выведение на маршрут и посадку самолетов.

Летом вблизи аэропорта в Днепропетровске открыли современный центр управления воздушным движением, которое обслуживает весь восток Украины. Это позволило в десять раз увеличить пропускную способность воздушного пространства над регионом.

Ранее Кабмин внес международный аэропорт Днепропетровска в перечень 7 стратегически важных аэропортов Украины. Всем им обещана государственная финансовая поддержка, начиная с 2008 года.