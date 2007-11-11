В Украине бушует ненастье

В воскресенье утром ураган со шквальным ветром до 40 метров в секунду обрушился на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области, АРК, юг Запорожской и Донецкой областей.

В Крыму сложились крайне неблагоприятные погодные условия: на полуострове сильный ветер и дождь, шторм на море - 6-7 баллов.

За один день в Керченском проливе в результате шторма пострадали шесть российских судов. Подобных сегодняшнему инциденту в Керченском проливе никогда еще не было, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в воскресенье в 4.45 в Керченском проливе из-за сложных погодных условий (высота волны до 5 м) произошел разлом пополам танкера “Волгонефть-139”, который стоял на якорной стоянке вблизи порта Кавказ. В результате разлома носовая часть танкера осталась стоять на якоре, а кормовая часть вместе с 13 членами экипажа была отнесена на мель. Через разлом танкера в воду попало около 1200 кубометров мазута (ветер в сторону Российской Федерации). На месте аварии находятся российские буксиры “Капитан Задорожный”, “Посейдон” и украинский буксир “Бора”. Кроме того, к месту происшествия вышло спасательное судно “Світломор-1”, которое имеет оборудование для сбора нефтепродуктов.

В 8.40 в Керченском проливе затонуло судно “Вольногорск” с 2 тысячами тонн серы.

В 9.25 в бухте “Казачья” вблизи Севастополя затонуло судно “Измаил”, которое перевозило металлолом из Мариуполя в Сирию. Экипаж - 17 человек, спасены два моряка, судьба остальных членов экипажа остается неизвестной.

В 9.30 на мысе Меганом в районе Судака в результате ухудшения погодных условий выбросило на берег судно “Вера Волошина” (флаг Российской Федерации), который перевозил сельскохозяйственную технику из Румынии в Россию. Угрозы экипажу и судну нет.

В 11.00 в Керченском проливе затонуло судно “Нахичевань” с 4 тысячами тонн серы. 12 членов экипажа на спасательных плотах движутся в сторону острова Тузла. На помощь вышел морской спасательный буксир “Нептун” Керченского морского порта.

Для координации спасательных операций на море в Крым вылетел министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Виктор ЮЩЕНКО попросил премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять безотлагательные меры для преодоления последствий стихийного бедствия, которое произошло 11 ноября 2007 года в акватории Черного и Азовского морей и привело к многочисленным авариям на судовом транспорте, разрушению линий электропередач, других объектов жизнеобеспечения населения, и стабилизации ситуации в других потерпевших областях.

По данным Крымского гидрометеоцентра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, ветер со скоростью до 25 метров в секунду сохранится на территории полуострова на протяжении суток.