Беспрецедентный случай: за один день пострадали 6 российских судов

Подобных сегодняшнему инциденту в Керченском проливе никогда еще не было, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как передает РИА «Новости», за один день в проливе в результате шторма пострадали шесть российских судов - затонули два сухогруза с грузом серы, разломился танкер, а в юго-западной части косы Тузла села на мель несамоходная баржа "Дика". В этом же районе на мель сель морской плавучий кран с одним человеком.

"Причиной сегодняшних чрезвычайных событий скорее всего стало то, что экипажи судов пренебрегли штормовым предупреждением, которое вчера (в субботу) всем рассылалось", - сказал представитель краевого управления МЧС.

Сейчас сила ветра в районе пролива составляет 32 метра в секунду, высота волн – 4 – 5 метров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.45 в Керченском проливе разломался пополам танкер “Волга-Нефть-139”, который стоял на якорной стоянке вблизи порта «Кавказ». В результате разлома носовая часть танкера осталась стоять на якоре, а кормовая часть вместе с 13 членами экипажа была отнесена на мель. Через разлом танкера в воду попало около 1200 кубометров мазута.

В 8.40 в проливе затонуло судно “Вольногорск” с 2 тысячами тонн серы.

Во всех портах Украины по приказу Государственной инспекции Украины по безопасности судоходства объявлена повышенная готовность к оказанию спасательных действий и ликвидации последствий раскола танкера «Волга-Нефть-139».

Для координации спасательных операций на море в Крым вылетел министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.