Ющенко обещает повысить пенсии военным пенсионерам с 1 января 2008

С 1 января 2008 года пенсия военных пенсионеров возрастет на 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время церемонии принесения воинской присяги на верность украинскому народу молодым пополнением отдельного Новороссийско-Киевского орденоносного полка Президента Украины.

«С 1 января военнослужащий Украинской армии, находящийся на пенсии, получит повышение пенсионного обеспечения на 70%», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он сообщил, что солдат Украинской армии будет получать втрое больше денежное обеспечение. Кроме того, в большинстве воинских частей со следующего года будет введено обеспечение питанием через специализированные коммерческие учреждения, что принесет на стол солдата разную и калорийную еду.