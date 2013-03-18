Более половины украинцев не поддерживают действия власти - исследование

Более 50% граждан Украины не поддерживают деятельность Президента, Верховной Рады и правительства.

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Центра Разумкова результаты исследования, проведенного социологической службой Центра с 1 по 6 марта 2013 года.

По данным социологов, по сравнению с декабрем 2012 г., на 7,8% выросла доля тех, кто не поддерживает деятельность Президента Украины Виктора Януковича (с 44,9% до 52,7%) и на 2,7% - тех, кто ее полностью поддерживает (с 11,9% до 14,6%).

Уровень полной поддержки деятельности Верховной Рады Украины за этот период статистически значимо не изменился, тогда как доля тех, кто ее не поддерживает, выросла с 47,1% до 54,9%. Также выросла доля тех, кто не поддерживает деятельность правительства (с 47,6% до 52,4%), доля тех, кто полностью поддерживает его деятельность, выросла с 5,9% до 8,0%.

Лишь 18,1% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, 62,9% - что в неправильном (в декабре 2012 г. таких было, соответственно, 21,5% и 55,5%).

Среди социальных институтов наибольшим доверием граждан пользуется Церковь (в той или другой степени ей доверяют 63,8% опрошенных) и средства массовой информации Украины (61,9%). Менее всего доверяют коммерческим банкам (17,3%), политическим партиям (20,5%) и судам (22,4%).

Большинство - 55,4% - граждан Украины поддерживают блокирование заседаний Верховной Рады Украины, которое осуществлялось депутатами оппозиционных фракций с требованием обеспечения личного голосования депутатов. Не поддерживают такие действия оппозиции лишь 17,9% опрошенных.

*** Всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 годов во всех областях Украины, Киеве и АР Крым за выборкой, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.