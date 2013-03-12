Азаров заверил украинцев в стабильности цен на хлеб

На сегодня во внутренних резервах Украины накоплены достаточные запасы муки и продовольственной пшеницы. А это исключает вероятность того, что цены на хлеб будут резко колебаться.

Об этом сегодня, во время интервью для журналистов украинских телеканалов, заявил Премьер-министр Николай Азаров, сообщает РБК-Украина.

«В этом году Украина экспортировала рекордный объем зерна − более 18 миллионов тонн. И наряду с этим, на сегодня мы имеем колоссальные запасы. Мы имеем достаточные запасы муки, продовольственной пшеницы, что исключает резкие колебания цен на такой важный продукт питания, как хлеб», − отметил Николай Азаров.

Напомним, что общее предложение зерновых в текущем маркетинговом году составило более 58 миллионов тонн, учитывая собранный урожай − 46,2 миллиона тонн, и переходящие запасы зерна − почти 12 миллионов тонн. Ожидается, что потребность внутреннего потребления зерна в 2012/13 маркетинговом периоде составит 27,9 миллиона тонн.