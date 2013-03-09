На донецкой шахте взорвалась «буржуйка»: женщине оторвало ногу
20:31, 09 марта 2013Общество
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В Шахтерске Донецкой области на территории шахты в результате взрыва печи-"буржуйки" женщине оторвало ногу.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел сегодня в 10.15.
Установлено, что при загрузке угля в печь в деревянном здании конвейерного ствола на шахте «1-6» произошел взрыв без последующего горения.
В результате взрыва полностью разрушено здание. Женщина 1968 года рождения получила механическую ампутацию левой ноги, госпитализирована в центральную городскую больницу Шахтерска. Ее состояние тяжелое.
Причина происшествия устанавливается.
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