Четверых милиционеров отпустили из зала суда

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, сегодня, 6 марта, прокуратурой Житомирской области подана апелляция на постановление Житомирского районного суда, которым судья удовлетворил ходатайство подсудимого, бывшего начальника ОБНОН УМВД Украины в области, и изменил меру пресечения с содержания под стражей на залог в сумме почти 165 тыс грн.

"Также удовлетворно аналогичное ходатайство еще четверых подсудимых, три из которых - бывшие работники милиции, его подчиненные", - уточнила Т. Гоша.

Прокуратура области считает такое решение безосновательным и будет принципиально отстаивать законность в апелляционном порядке.

Во время досудебного следствия пяти обвиняемым в особо тяжких преступлениях избрана мера пресечения - содержание под стражей. Двое из них во время досудебного следствия находились в розыске, среди которых - человек, неоднократно судимый.

Рассмотрение дела практически завершено, допрошены более 280 свидетелей и потерпевших. С позиции прокуратуры, инкриминируемые подсудимым обвинения, подтвердилось в ходе судебного следствия.

Досудебным следствием и в судебном заседании подтверждено, что правоохранитель организовал преступную группу, члены которой, с целью вымогательства и не привлечения лиц к уголовной ответственности, фальсифицировали доказательства по уголовным делам, умышленно подбрасывали непричастным лицам наркотические средства.

Кроме того, статьи, по которым предъявлено обвинение членам преступной группы, предусматривают наказание свыше 10 лет лишения свободы.

Учитывая эти приведенные и многие другие факты, прокуратура не согласилась с изменением меры пресечения и подала апелляцию об отмене указанного решения Житомирского районного суда.

В то время, когда готовилась эта информация, за двоих подсудимых - руководителя преступной группы и неоднократно судимого, внесен залог и они освобождены из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, прокуратурой Житомирской области 15 декабря 2010 года было возбуждено уголовное дело против двух оперуполномоченных ОБНОН УМВД Украины в Житомирской области, которые требовали от гражданина взятку в сумме 15 тыс. долларов США. В ходе досудебного следствия было установлено, что также нарушал действующее законодательство начальник ОБНОН УМВД Украины в области, в частности, давал подчиненным указания брать взятки. На основании установленных фактов против начальника ОБНОН УМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Однако обвиняемый на вызов в следственные органы не являлся и не сообщал о своем местонахождении. В связи с такими обстоятельствами 30 декабря 2010 начальник ОБНОН УМВД Украины был объявлен в розыск.

В январе 2011 года объявленный в розыск начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД Украины в Житомирской области Сергей Дзюбенко сдался правоохранителям.