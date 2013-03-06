ГАИ сняла с маршрута пьяного водителя междугородней маршрутки

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественности УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, в Полтаве работники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов водителя автобуса «РУТА», следовавшего по рейсовому маршруту "Зеньков - Полтава".

Во время разговора гаишники почувствовали запах алкоголя от водителя. Поэтому ему предложили провериться на состояние опьянения в медицинском учреждении. Результаты анализов подтвердили, что мужчина был пьян.

Водителя отстранили от управления автобусом и составили протокол. Машину доставили на площадку для временного хранения автомобилей.

Согласно ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения), мужчину ждет штраф от 2550 до 3400 грн, или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до двух лет или общественные работы, или административный арест на срок 7-10 суток.