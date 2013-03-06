Предприниматели призывают упростить процедуру ликвидации деятельности физлица

«В новом проекте процедура прекращения действительно значительно упрощена, поскольку проверки, назначенные в связи с ликвидацией обычно были крайне затянуты, а государственные органы ожидали на своего рода «вознаграждение» за своевременно сделанную работу», - отмечает юрист.

В связи с этим, по ее словам, в случае принятие новых правил бюрократический аппарат сам не будет заинтересован затягивать процедуру.

«Поэтому процесс ликвидации растягивался на длительный срок. Теперь же установлены конкретные строки, поэтому госорганы не заинтересованы затягивать процедуру, ведь за не проведение или несвоевременное проведение Пенсионным фондом Украины и фондом социального страхования проверок, связанных с прекращением субъекта хозяйственной деятельности и непредставление или несвоевременное предоставление соответствующих справок об отсутствии задолженности предусмотрена административная ответственность», - говорит она.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины инициировал законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей, которые не имеют наемных работников», которым предлагается упростить и сократить процедуру прекращения деятельности упомянутых субъектов хозяйствования вплоть до момента принятия решения о ликвидации субъекта предпринимательства, до 10 дней.

Документом сокращен перечень документов, которые необходимо подать для проведения окончательной проверки, предшествующей закрытию деятельности.

В их числе – заявление о проведении проверки в связи с прекращением деятельности, налоговая отчетность за последний отчетный период по налогам и сборам, книги учета доходов и расходов, заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС, различных свидетельств, патентов, лицензий, оригиналы которых надо будет вернуть.