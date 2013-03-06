Администрацию морских портов может возглавить начальник Одесского порта

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак в ходе коллегии в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о морских портах. 8 июня Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О морских портах Украины».

Согласно этому закону, в Украине будет создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

Администрация морских портов должна быть создана до 14 июня 2013 года.