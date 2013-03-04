В Кривом Роге пенсионерка хранила под кроватью арсенал оружия
20:59, 04 марта 2013Общество
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2 марта сотрудники милиции обнаружили дома у 64-летней пенсионерки арсенал оружия.
Женщине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы / Фото: topnews.ru
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.
Пенсионерка хранила под собственной кроватью шестизарядный револьвер для стрельбы патронами калибра 9 мм; две гранаты «Ф-1»; гранату «РГ-42», три детонатора к гранатам «РГ-42» и 16 промышленных электродетонаторов.
Следственным отделом Октябрьского райотдела милиции Кривого Рога начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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