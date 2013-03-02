В Житомирской области вторые сутки ищут двух пропавших мальчиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к поисково-спасательным работам привлечены подразделы ГСЧС, работники МВД, водолазно-спасательная группа и местные жители.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в с. Глиница Радомышльского района двое братьев, 3-х и 4-х лет, оставшись без присмотра родителей, пошли играть на берег реки Мика и не вернулись домой.