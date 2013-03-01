Минобороны: украинцы хотят служить в десантных войсках

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства оброни со ссылкой на временно исполняющего обязанности командира внештатного вербовочного подразделения 80-го отдельного аэромобильного полка Олега Дундука.

В частности, отмечается в сообщении, в Вооруженных силах Украины продолжается работа по привлечению граждан Украины на военную службу по контракту, и наиболее активно граждане Украины изъявляют желание стать военнослужащими-контрактниками Высокомобильных десантных войск.

Так, по словам О.Дундука, службой в этой части, дислоцированной во Львове, интересуются граждане призывного возраста и военнообязанные в возрасте до 40 лет.

«Работники военкоматов разъяснительную работу среди потенциальных кандидатов начали еще в прошлом году во время приписной кампании. Также мы распространили информацию об условиях и порядке прохождения службы по контракту через органы местного самоуправления, учебные заведения и центры занятости», – отметил офицер.

По его словам, лица, ранее служившие в армии и получившие квалификацию стрелка, гранатометчика или снайпера, с первого же дня заключения контракта будут служить на должностях согласно полученной военно-учетной специальности, а военнообязанные, назначенные на другие должности, одновременно будут овладевать “азами” армейской службы и проходить переподготовку непосредственно в своих подразделениях.