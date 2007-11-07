МВД: на Ай-Петри действия милиции были адекватными

Заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Василий ФАТХУТДИНОВ заявляет, что действия правоохранителей во время сноса самостроев крымских татар на плато Ай-Петри в Крыму были адекватными.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «1+1».

В.ФАТХУТДИНОВ отметил, что милиция обязана обеспечивать охрану общественного порядка при выполнении представителями Государственной исполнительной службы своих обязанностей, что и было сделано.

При этом он отметил, что на плато Ай-Петри крымские татары оказывали сопротивление государственным исполнителям.

«В случае на Ай-Петри действия милиции были адекватными», - подчеркнул заместитель министра.

Отвечая на вопрос, не имеет ли руководство МВД намерения провести служебное расследование по поводу избиения милиционерами людей на Ай-Петри, В.ФАТХУТДИНОВ отметил, что не видит оснований для проведения соответствующей служебной проверки.

В то же время, по его словам, граждане, которые считают, что их права были нарушены, могут обратиться в органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября на плато Ай-Петри сносили самовольные постройки бизнесменов - крымских татар. Крымские татары утверждают, что во время сноса построек их избили правоохранители. В милиции отмечают, что снос проводился на законных основаниях, по решению суда, ситуация была спокойная.

Сегодня на пресс-конференции в Симферополе лидер Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявил, что Меджлис требует отставки начальника милиции АРК и привлечения его к ответственности из-за событий на плато Ай-Петри и в Симферополе, где на прошлой неделе произошли столкновения из-за земли между крымскими татарами и представителями строительной фирмы. Для разгона толпы правоохранителям пришлось пригнать 2 БТРа и произвести несколько выстрелов в воздух.