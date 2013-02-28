СМИ: За год количество рабочих мест сократилось на 4%

Общее количество рабочих мест в Украине начало быстро сокращаться. Вчера в Госстате сообщили, что по состоянию на конец января 2013 года было 10,2 млн рабочих мест, что на 1,6% меньше, чем в декабре прошлого года. При этом январское снижение количества штатных сотрудников нельзя объяснить сезонным фактором, поскольку в январе прошлого года количество рабочих мест выросло на 1,9%.

Численность штатных единиц сокращается уже шесть месяцев подряд — с августа. Однако если осенью эти темпы были невысокими, то с ноября они стали ускоряться. В целом за 12 месяцев количество рабочих мест уже снизилось на 3,8%, сообщает Коммерсант.

В то же время многие работники не были уволены — их перевели на режим неполного рабочего дня. В январе общее количество штатных единиц в эквиваленте полной занятости составляло 9,7 млн, впервые за несколько лет упав ниже уровня 10 млн.

Годом ранее общее количество рабочих мест в стране составляло 10,2 млн, а значит годовое снижение составило 4,4%. При этом только за прошлый месяц количество штатных единиц в эквиваленте полной занятости сократилось на 3,8%. Снижение было зафиксировано во всех отраслях: в промышленности — на 1,6%, в финансовом секторе — на 1,8%, а в сельском хозяйстве — на 0,6%. На 5,1% уменьшилось количество рабочих мест в строительстве, что вполне может быть сезонным явлением.