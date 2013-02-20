Госстат: спад производства за год составил 3,2%

Согласно сообщению, за первый месяц 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года спад промышленного производства составил 11,1%. Для сравнения: в январе 2012 года к январю 2011 года промышленное производство в Украине выросло на 2,8%.

По данным Госстата, в январе (к январю 2011 года) рост зафиксирован в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 9,5%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов - на 42,1%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - в 2,3 раза.

В целом, в январе 2013 года против января 2012 года большинство отраслей показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве оптического оборудования - на 42,3%, производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 26,6%, производстве химических веществ и химической продукции - на 19,9%. В добывающей промышленности спад составил 1,9%, в перерабатывающей промышленности - 4,5%, в металлургическом производстве - 8,6%, в машиностроении - 7,8%.

Также сообщается, что в январе 2013 года против января 2012 года в распределении воды, газа и электроэнергии зафиксирован спад 1%, против декабря 2012 года - 2,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство Украины выросло на 7,6%.