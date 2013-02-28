Гриневич: "Закон о высшем образовании" укрепит коррупцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая во время комитетских слушаний “О законодательном обеспечении развития высшего образования Украины”.

По словам Л.Гриневич, принятие провластного законопроекта будет способствовать процветанию торговли должностями, злоупотреблениям в сфере лицензирования и аккредитации вузов, взяточничеству в вузах.

Как сказала Л.Гриневич, депутатам, фактически, нужно выбирать между двумя моделями высшего образования: консервированием коррупционной системы или развитием по лучшим мировым образцам.

Л.Гриневич напомнила, что внедрение внешнего независимого оценивания позволило уничтожить теневой рынок взяток при поступлении в вузы. По ее словам, сегодня власть хочет его вернуть и ограничить доступ к высшему образованию для менее обеспеченных абитуриентов.

Председатель профильного комитета выделила несколько принципов качественного высшего образования, которые должны быть закреплены законом “О высшем образовании”. Среди них она назвала обязательное сохранение внешнего независимого оценивания, внедрение реальной академической, кадровой и финансовой автономии вузов.

Кроме этого, Л.Гриневич настаивает на необходимости независимого оценивания качества высшего образования с привлечением работодателей и обеспечении академической мобильности преподавателей и студентов.

По мнению Л.Гриневич, эти основные положения закрепляются законопроектами № 1187-1 (от трех оппозиционных фракций) и № 1187-2 (разработан рабочей группой под руководством ректора КПИ Михаила Згуровского). Она считает, что именно на их основе должен приниматься новый закон о высшем образовании.

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Между тем, в своем выступлении заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Алексей Днипров заявил, что министерство считает наиболее удачным из зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов о высшем образовании законопроект № 1187, разработанный С.Киваловым, Г.Калетником и Н.Сорокой.

По словам заместителя министра, именно этот законопроект Минобразования считает целесообразным взять за основу, а в процессе доработки рассмотреть возможность дополнить его лучшими положениями альтернативных законопроектов.