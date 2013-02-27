Студенты устроили пикет против законопроекта «О высшем образовании»

Около 150 студентов проводят пикетирование, требуя от депутатов из фракции Партии регионов Сергея Кивалова, Григория Калетника и Николая Сороки отозвать свой законопроект о высшем образовании как суживающий права и свободы студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, акция студентов проходит у здания комитетов ВР, где проходят организованные парламентским Комитетом по вопросам науки и образования слушания по проектам законов о высшем образовании.

Студенты держат транспаранты “Требуем системных изменений”, “За свободное, качественное, доступное образование!”, “Мы против деградации образования”.

На улице Банковой, где находится профильный парламентский комитет, студенты установили звукоусилительную аппаратуру, и студенческие активисты по очереди выступают перед собравшимися.

Между студенческим пикетом и входом в здание парламентских комитетов милиционеры установили металлическое ограждение, а всего за порядком во время акции следят около двух десятков милиционеров.

Как заявляют в своих выступлениях представители студенческого общества, проект, представленный провластными депутатами, нивелирует университетскую автономию, углубляет процесс коммерциализации образования. Также они отмечают, что этот проект закона № 1187 фактически дублирует предыдущий министерский, отозванный после массовых студенческих протестов 2010-2012 годов. Студенты навели несколько пунктов законопроекта, которые сужают права и свободы студентов. Среди них положение о том, что согласно законопроекту, администрация ВУЗа будет определять, сколько студентов будут получать стипендию; Минобразования будет по собственному усмотрению решать, что, как и когда будут учить студенты; абитуриенты опять будут сдавать вступительные экзамены, что вернет коррупцию в ВУЗы; единым представителем интересов студенчества будет подконтрольный Минобразования Всеукраинский студенческий совет.