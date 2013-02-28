Генпрокурор предложил «Донбассаэро» продать самолеты
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка предложил авиакомпании «Донбассаэро» продать два самолета, чтобы вернуть своим работникам долги по заработной плате.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.
Генпрокурор рассказал, что недавно коллектив авиакомпании «Донбассаэро» выступил с заявлением, что в отношении него нарушен закон. «Действительно, там есть реальная невыплата заработной платы и она составила за 2012 год и начало 2013 года более 6 млн грн», - сказал В. Пшонка.
Генпрокурор назвал варианты погашения этой задолженности перед работниками. Особенно он выделил вариант продажи самолетов для решения данной проблемы. «Смотрю два самолета есть в этой организации. Пожалуйста, пусть продают два самолета и возвращают работникам деньги", - предложил В.Пшонка.
Он также призвал использовать любые другие законные возможности погашения задолженности. "Пожалуйста! Пусть работают с банками, с займами, с кредитами, все то, что выписано законодательством Украины», - отметил генпрокурор.
«Кто позволил людям не платить заработную плату?! Более того, в нарушение закона, 422 работника авиакомпании поставлены на грань увольнения», - заявил он.
В.Пшонка, отметил, что он лично взял под свой контроль разрешение этой проблемы и «поставил сейчас задачу новому прокурору области (Олегу Сюсяйло - УНИАН) оперативно и тщательным образом разобраться».
Как сообщал УНИАН, в январе 213 года авиакомпания «Донбассаэро», входившая вместе с авиакомпаниями «АэроСвит» и «Днеправиа» в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" (УАГ), инициировала процедуру своего банкротства.
Справка УНИАН. Авиакомпания "Донбассаэро" была создана в 1933 году как донецкое авиапредприятие, в 2007 году была реорганизована в ООО "Донбассаэро". Базируется в Международном аэропорту "Донецк". Является крупнейшим в Украине эксплуатантом воздушных судов производства концерна Airbus: оперирует десятью самолетами семейства Airbus 320, включая девять Airbus 320 и один Airbus 321. Специализируется на регулярных и чартерных авиаперевозках, а также на предоставлении воздушных судов в лизинг.
В начале 2007 г. совместно с авиакомпанией "АэроСвит" (г. Киев) создала стратегический альянс "Украинская авиационная группа", к которому в октябре 2010 года присоединился третий авиаперевозчик – "Днеправиа".