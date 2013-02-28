Генпрокурор предложил «Донбассаэро» продать самолеты

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

Генпрокурор рассказал, что недавно коллектив авиакомпании «Донбассаэро» выступил с заявлением, что в отношении него нарушен закон. «Действительно, там есть реальная невыплата заработной платы и она составила за 2012 год и начало 2013 года более 6 млн грн», - сказал В. Пшонка.

Генпрокурор назвал варианты погашения этой задолженности перед работниками. Особенно он выделил вариант продажи самолетов для решения данной проблемы. «Смотрю два самолета есть в этой организации. Пожалуйста, пусть продают два самолета и возвращают работникам деньги", - предложил В.Пшонка.

Он также призвал использовать любые другие законные возможности погашения задолженности. "Пожалуйста! Пусть работают с банками, с займами, с кредитами, все то, что выписано законодательством Украины», - отметил генпрокурор.

«Кто позволил людям не платить заработную плату?! Более того, в нарушение закона, 422 работника авиакомпании поставлены на грань увольнения», - заявил он.

В.Пшонка, отметил, что он лично взял под свой контроль разрешение этой проблемы и «поставил сейчас задачу новому прокурору области (Олегу Сюсяйло - УНИАН) оперативно и тщательным образом разобраться».

Как сообщал УНИАН, в январе 213 года авиакомпания «Донбассаэро», входившая вместе с авиакомпаниями «АэроСвит» и «Днеправиа» в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" (УАГ), инициировала процедуру своего банкротства.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Донбассаэро" была создана в 1933 году как донецкое авиапредприятие, в 2007 году была реорганизована в ООО "Донбассаэро". Базируется в Международном аэропорту "Донецк". Является крупнейшим в Украине эксплуатантом воздушных судов производства концерна Airbus: оперирует десятью самолетами семейства Airbus 320, включая девять Airbus 320 и один Airbus 321. Специализируется на регулярных и чартерных авиаперевозках, а также на предоставлении воздушных судов в лизинг.

В начале 2007 г. совместно с авиакомпанией "АэроСвит" (г. Киев) создала стратегический альянс "Украинская авиационная группа", к которому в октябре 2010 года присоединился третий авиаперевозчик – "Днеправиа".