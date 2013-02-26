На юге Украины началась посевная кампания

Кроме того, в АР Крым уже посеяно около 30 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители большинства областей продолжают подготовку к весенне-полевым работам. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

По оперативным данным регионов, на 25 февраля, весенне-полевые работы начались в Херсонской и Николаевской областях и продолжаются в АР Крым.

«Теплая и влажная погода уже позволила аграриям южных регионов фактически на месяц раньше, чем в прошлом году, приступить к посевной. Такие погодные условия дают им дополнительные преимущества провести посевную в оптимальные агротехнологические сроки», − отметил Николай Присяжнюк.

Сельхозпроизводители других регионов завершают подготовку семян, закупку удобрений и горюче-смазочных материалов. Так, на сегодня семян яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) к посеву уже подготовлено 726,2 тысячи тонн, или 102% к потребности, в том числе: пшеницы − 103%, ячменя − 101%, гречихи − 106%, проса − 106%, овса − 104%, гороха − 102%. Кроме того, кукурузы − 101%, рапса − 103%, подсолнечника − 100%, сои − 102%.

Также Министр отметил, что ряд областей уже обеспечены качественными семенами более чем на 120%. Это Черниговская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Львовская области.

Напомним, на сегодня аграрии на 90% обеспечены минеральными удобрениями. Благодаря благоприятным погодным условиям, сельхозпроизводители ряда регионов уже подкормили 983,7 тысячи га озимых культур, или 12% к прогнозу, в том числе: в Крыму − 154,0 тысячи га (36%), Запорожской области − 141,1 тысячи га (23%), Николаевской − 127,5 тысячи га (20%), Одесской − 117,2 тысячи га (15%), Херсонской − 112,6 тысячи га (21%), Днепропетровской − 85,5 тысячи га (14%).