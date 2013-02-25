Нацбанк уверяет, что отстоял гривню

К такому выводу пришел совет Нацбанка после оценки действий правительства регулятора. «Деятельность Правления Национального банка Украины отвечала Основным принципам денежно-кредитной политики на 2012 год.

Монетарные меры, которые были применены при проведении денежно-кредитной политики, полностью соответствовали тем процессам, которые происходили на макроэкономическом уровне, и целям и задачам денежно-кредитной политики на 2012 год», - говорится в решении совета Нацбанка.

В частности, развитие экономики Украины в 2012 году находилось под существенным влиянием внешних неблагоприятных факторов. Из-за рецессивных тенденций в мировой экономике снижались спрос и цены на традиционную украинскую экспортную продукцию, что соответствующим образом отражалось на показателях платежного баланса и развития реального сектора экономики, сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, в 2012 году были совершено значительные выплаты по государственным долгам, объем которых более чем вдвое превысил платежи 2011 года. Однако в таких сложных условиях Нацбанку удалось обеспечил поддержание низкой инфляции – в прошлом году прирост индекса потребительских цен составил "минус" 0,2%.

Это способствовало росту реальных доходов населения, сохранению стоимости их сбережений и получения украинскими производителями ценовых преимуществ как на внешнем, так и на внутреннем рынках сбыта их продукции. Также такие действия способствовали сохранению стабильной ситуации на валютном рынке.

Так обменный курс гривни по безналичным операциям в 2012 году снизился на 0,29% - до 8,052 грн /$. На наличном рынке национальная валюта за весь год потеряла в цене всего 0,28% - до 8,088 грн /$. Совет Нацбанка также отметил, что динамика денежного предложения отвечала макроэкономической ситуации.

В частности увеличение монетарной базы в 2012 году на 6,4% обеспечило прирост денежной массы на 12,8%. Мероприятия, направленные на развитие и усиление устойчивости банковской системы, способствовали дальнейшему расширению ресурсной базы банков- объем депозитов населения в 2012 году увеличился на 19,0%. Также пбыли приняты меры по стимулированию кредитной активности банков.

«Были снижены учетная ставка и ставки по кредитам рефинансирования, активно проводились операции по поддержанию ликвидности банковской системы путем предоставления кредитов рефинансирования и операции по покупке ценных бумаг, введен гибкие требования к формированию банками обязательных резервов», -отмечено в решении Совета НБУ.